«Он пытался скрыть это». Анкалаев заявил, что Перейра был напуган в первом бою с ним

Комментарии

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев выразил уверенность в том, что бразилец Алекс Перейра в первом бою с ним был напуган. Их бой состоялся 9 марта на турнире UFC 313, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Алекс испугался. Он пытался скрыть это, но глаза всё выдавали. Честно говоря, я никогда не был так спокоен, как в бою с Перейрой. Я его посмотрел, оценил скорость, прощупал. Не дал ему даже шанса приблизиться ко мне, охотился за ним. Во втором раунде я хорошо зацепил Алекса, однако он спасся», — сказал Анкалаев в интервью пресс-службе UFC.

