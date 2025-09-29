«Он пытался скрыть это». Анкалаев заявил, что Перейра был напуган в первом бою с ним

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев выразил уверенность в том, что бразилец Алекс Перейра в первом бою с ним был напуган. Их бой состоялся 9 марта на турнире UFC 313, который прошёл в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Алекс испугался. Он пытался скрыть это, но глаза всё выдавали. Честно говоря, я никогда не был так спокоен, как в бою с Перейрой. Я его посмотрел, оценил скорость, прощупал. Не дал ему даже шанса приблизиться ко мне, охотился за ним. Во втором раунде я хорошо зацепил Алекса, однако он спасся», — сказал Анкалаев в интервью пресс-службе UFC.