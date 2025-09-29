Скидки
Сэндхаген: хочу быть активным чемпионом, поэтому планирую подраться с Яном или Умаром

33-летний бывший претендент на временный титул UFC в легчайшем весе американец Кори Сэндхаген перечислил бойцов UFC, которых рассматривает в качестве претендентов на пояс, если победит чемпиона UFC в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили. Их поединок состоится 5 октября на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«Умар и Пётр сейчас наиболее достойные претенденты на титул. Я определённо хочу быть активным чемпионом, поэтому хотел бы сразиться в первом квартале 2026 года либо с Яном, либо с Нурмагомедовым. Хотел бы реваншировать одно из поражений. Надеюсь также, что Шон О'Мэлли одержит несколько побед и мы сможем с ним подраться. Он немного позади в титульной гонке», — приводит слова Сэндхагена аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

