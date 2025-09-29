Сидельников дал прогноз на бой между экс-бойцом UFC Омари Ахмедовым и Родриго Кавалейро

Генеральный директор организации Ural FC Кирилл Сидельников высказался насчёт предстоящего поединка между россиянином Омари Ахмедовым и бразильцем Родриго Кавалейро, который возглавит турнир организации. Он пройдёт в Каспийске 17 октября.

«Большой простой Омари без боёв может сказаться. Только это и может повлиять на результат. Но я убеждён, что Омари одержит уверенную победу. Причём, может быть, получится сделать это досрочно. Но я однозначно могу сказать, что Кавалейро – не проходной соперник. Он может дать конкурентный бой. Так что легко Ахмедову точно не будет. Сам Кавалейро лично у нас попросил приехать заранее. Родриго усердно готовится к поединку, потому что понимает, кто такой Омари Ахмедов. Для бразильца это главное имя в его послужном списке. Считаю, что нас ждёт интересный поединок.

Как возник вариант с приглашением Ахмедова? Понятно, что при составлении пар мы делали акцент на дагестанскую публику. И мы просматривали большое количество бойцов, известных в Дагестане. А таких спортсменов большое количество. Плюс мы связались с менеджером Ризваном Магомедовым и пришли к выводу, что Омари может подраться. Нам стало это интересно. Омари Ахмедов — известный боец с большим бэкграундом, продолжительное время выступал в UFC. У него была шикарная карьера. В общем, сразу после вводных, что Омари может провести поединок, мы за это зацепились. Это интересно», — приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

Свой последний бой 37-летний Ахмедов провел в ноябре 2022 года в финале Гран-при PFL. В ММА у российского бойца 24 победы, восемь поражений и ничья. С осени 2013 года по лето 2021 года Ахмедов выступал в UFC — одержал девять побед при пяти поражениях и ничьей.