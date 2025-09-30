Деметриус Джонсон признался, что считает Двалишвили величайшим бойцом ММА в легчайшем весе

38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон сравнил грузина Мераба Двалишвили и соотечественника Доминика Круза, отметив, что считает первого величайшим бойцом ММА в легчайшем весе.

«Непросто выбрать между Мерабом и Домиником, поскольку Двалишвили так хорош в том, что делает. У Круза, в свою очередь, очень высокий бойцовский IQ. Однако я не говорю, что у Мераба его нет. Просто не знаю, смог бы Мераб победить его. Но знаете… просто из-за того, скольких экс-чемпионов UFC побил Мераб, я собираюсь сказать, что он величайший в легчайшем весе.

Не говорю, что Доминик не победил бы его. Просто Двалишвили — это другой зверь. Он способен использовать один и тот же стиль против каждого, будто бы ему вообще не нужны навыки в стойке. Мераб диктует, как и где будет проходить бой. Он ударник с отличными навыками борьбы и отличной защитой от переводов», — сказал Джонсон в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.