Иржи Прохазка рассказал, почему решил сменить имидж и сбрить свой хвостик

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал, что побудило его сбрить свой хвостик, который он носил с 2022 года.

«После своего последнего боя я сказал себе, что знаю, кем являюсь и зачем захожу в октагон. Волосы и татуировки — это всё лишь внешняя оболочка, которая мне нужна. Всё, что мне нужно [чтобы драться], находится у меня внутри», — сказал Прохазка на встрече с журналистами.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Иржи разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе американцем Джамалом Хиллом. Бой завершился победой чешского атлета нокаутом в третьем раунде.

В профессиональном рекорде у Прохазки 31 победа, из которых 30 были одержаны досрочно, пять поражений, а один поединок был признан ничьей. В североамериканском промоушене Иржи дебютировал на турнире UFC 251, который состоялся 11 июля 2020 года.