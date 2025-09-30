Скидки
Бокс/ММА

UFC 320: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

UFC 320: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть
Комментарии

5 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC 320, в главном событии которого состоится реванш между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и 38-летним бразильцем Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

Турнир североамериканской организации ориентировочно начнётся в 1:00 по московскому времени. В прямом эфире ивент можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит наиболее важные события и новости мероприятия.

