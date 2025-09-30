Перейра ответил на вопрос о конфликте с Анкалаевым перед их боем на UFC 320

38-летний бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра ответил на вопрос о конфликте с россиянином Магомедом Анкалаевым. Перейра и Анкалаев проведут бой который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я стараюсь избегать конфликтов со своими соперниками. Даже после боёв пытаюсь быть с ними дружелюбным. Вы это уже видели. Я говорил о совместных тренировках с бывшими оппонентами. Не знаю, в чём дело. Он часто утверждал, что я якобы убегаю от него, что не хочу с ним драться. Такого никогда не было. Все мы знаем, что UFC просто не хотел продвигать этот бой. Дело никогда было не во мне. У меня нет с ним проблем. Я всегда стараюсь быть дружелюбным и избегать конфликтов», — приводит слова Перейры MMAJunkie

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся в 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.