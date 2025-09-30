Скидки
Бокс/ММА Новости

Президент США Дональд Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
Президент США Дональд Трамп после одного из мероприятий вновь рассказал о своих планах устроить чемпионский бой UFC на территории Белого дома.

— Все говорят, что ситуация с Чарли Кирком снова сблизила вас с Илоном Маском. Это верно?
— Илон подошёл и сказал «привет». Нет, это не связано. Было приятно — он подошёл, немного поболтал. У нас всегда были хорошие отношения. Там был Дана Уайт, великий Дана Уайт. Знаете, большой вопрос — бой UFC. Я знаю, что вы не получите билеты, потому что вы распространяете фейковые новости.

Вам не разрешат — бой UFC состоится прямо у Белого дома. Перед резиденцией будет, пожалуй, 6 тысяч человек, а затем в Эллипсе, парк перед Белым домом, у нас будет 80 или 90 тысяч. Это будет невероятное событие, многие говорят об этом, — сказал Трамп на YouTube-канале WAAY 31 News.

Напомним, шоу UFC в Белом доме в рамках празднования 250-летия независимости США должно было состояться в июле 2026 года, однако его перенесли на июнь.

Конор Макгрегор отрабатывает ударную технику

Конор Макгрегор заявил, что получит за бой на турнире UFC в Белом доме девятизначную сумму
Комментарии
