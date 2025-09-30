Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Том Аспиналл дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра
Комментарии

Чемпион UFC британец Том Аспиналл высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Анкалаев против Перейры – это отличный бой. Я верю, что Магомед снова одержит победу», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Напомним, первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Материалы по теме
Перейра: Анкалаев не заслуживает своего места, в мой худший день он ничего мне не сделал

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android