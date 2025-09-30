Том Аспиналл дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

Чемпион UFC британец Том Аспиналл высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Анкалаев против Перейры – это отличный бой. Я верю, что Магомед снова одержит победу», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Напомним, первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

Материалы по теме Перейра: Анкалаев не заслуживает своего места, в мой худший день он ничего мне не сделал

Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым