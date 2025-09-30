Том Аспиналл дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра
Поделиться
Чемпион UFC британец Том Аспиналл высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра
«Анкалаев против Перейры – это отличный бой. Я верю, что Магомед снова одержит победу», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.
Напомним, первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.
Материалы по теме
Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
10:08
-
10:00
-
09:43
-
09:00
-
08:30
-
07:00
-
07:00
-
03:41
-
00:43
-
00:35
- 29 сентября 2025
-
23:54
-
23:32
-
23:15
-
22:54
-
22:10
-
21:19
-
21:00
-
20:41
-
20:07
-
19:19
-
19:05
-
18:45
-
18:01
-
17:30
-
17:07
-
17:00
-
16:45
-
16:17
-
15:36
-
15:00
-
14:38
-
13:52
-
13:09
-
12:44
-
12:38