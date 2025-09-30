Скидки
Бокс/ММА Новости

Боксёрский промоушен под управлением Даны Уайта анонсировал сделку с Paramount и CBS

Боксёрский промоушен Zuffa Boxing, принадлежащий холдингу TKO Group Holdings и компании Sela и управляемый генеральным директором UFC Даной Уайтом, подписал сделку с американскими медиагигантами Paramount и CBS, сообщает ESPN.

Сообщается, что стримминг Paramount+ проведёт трансляцию 12 турниров в США, Канаде и Латинской Америке в 2026 году.

«Рад представить великолепные боксёрские турниры мировой аудитории. Теперь миллионы поклонников бокса смогут посмотреть конкурентные бои с участием как начинающих спортсменов, так и звёзд спорта. Paramount станет площадкой, где фанаты UFC и бокса смогут наблюдать за величайшими боями в единоборствах», — прокомментировал анонс Уайт.


