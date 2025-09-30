Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Сауль Альварес перенёс операцию после поражения от Кроуфорда — The Ring

Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Сауль «Канело» Альварес перенёс операцию на локте, сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, мексиканец не выступит раньше второго квартала 2026 года. На восстановление уйдёт 12-15 недель.

Напомним, в своем последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес проиграл единогласным судейским решением (112-116, 113-115, 113-115) непобеждённому американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поражение стало для мексиканца третьим в карьере.

Комментарии
