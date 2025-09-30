Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сэндхаген: могу заставить Двалишвили сдаться, я не устану за пять раундов

Сэндхаген: могу заставить Двалишвили сдаться, я не устану за пять раундов
Комментарии

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я могу нокаутировать Мераба, могу заставить его сдаться. Я не устану за пять раундов, а моя борьба в тысячу раз лучше, чем у других его соперников. Прямо сейчас я чувствую себя непобедимым», – сказал Сэндхаген в интервью UFC.

Кори Сэндхагену 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Материалы по теме
Мераб Двалишвили объяснил, что нужно для победы над Хамзатом Чимаевым

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android