Сэндхаген: могу заставить Двалишвили сдаться, я не устану за пять раундов

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Кори Сэндхаген высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я могу нокаутировать Мераба, могу заставить его сдаться. Я не устану за пять раундов, а моя борьба в тысячу раз лучше, чем у других его соперников. Прямо сейчас я чувствую себя непобедимым», – сказал Сэндхаген в интервью UFC.

Кори Сэндхагену 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2018 году. Всего на его счету в организации 11 побед и четыре поражения.

Материалы по теме Мераб Двалишвили объяснил, что нужно для победы над Хамзатом Чимаевым

Двалишвили показал ударную технику перед боем с Сэндхагеном