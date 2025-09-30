Икрам Алискеров вошёл в топ-15 среднего веса UFC

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Обновился рейтинг американского бойцовского промоушена UFC в среднем весе (до 84 кг). Россиянин Икрам Алискеров вошёл в топ-15, расположившись на последней строчке.

Рейтинг среднего веса UFC:

1. Дрикус дю Плесси (Южная Африка).

2. Нассурдин Имавов (Франция).

3. Шон Стрикленд (США).

4. Ренье де Риддер (Нидерланды).

5. Исраэль Адесанья (Нигерия).

6. Энтони Эрнандес (США).

7. Кайо Борральо (Бразилия).

8. Роберт Уиттакер (Австралия).

9. Брендан Аллен (США).

10. Майкл Пейдж (Великобритания).

…

15. Икрам Алискеров (Россия).

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. На его счету в организации три победы и одно поражение.