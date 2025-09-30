Кирилл Сидельников объяснил, почему Перейра не сможет победить Анкалаева
Бывший боец Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о предстоящем титульном реванше в полутяжёлом весе (до 93 кг) UFC между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.
UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра
«Не думаю, что картина в реванше между Анкалаевым и Перейрой сильно изменится. Не думаю, что Перейра может чем-то удивить. Он и так это делал в первом бою в виде защиты от борьбы. Думаю, примерно всё будет то же самое. И мы увидим плюс-минус аналогичный бой», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Перейра отрабатывает ударную технику перед реваншем с Анкалаевым
