«Будет что сказать». Анкалаев сделал заявление перед реваншем с Перейрой на UFC 320

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сделал заявление перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Ребята, на пресс-конференции в четверг мне будет что сказать каждому полутяжеловесу, участвующему в этом карде. Посмотрите пресс-конференцию», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

