Бокс/ММА Новости

«Будет что сказать». Анкалаев сделал заявление перед реваншем с Перейрой на UFC 320

«Будет что сказать». Анкалаев сделал заявление перед реваншем с Перейрой на UFC 320
Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев сделал заявление перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

«Ребята, на пресс-конференции в четверг мне будет что сказать каждому полутяжеловесу, участвующему в этом карде. Посмотрите пресс-конференцию», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, первый поединок Анкалаева и Перейры состоялся в марте на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

