Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье заявил о готовности провести боксёрский поединок и назвал соперника

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье заявил о готовности провести боксёрский поединок с бывшим бойцом организации соотечественником Нейтом Диазом.

«Zuffa Boxing. 12 раундов. Я и Натаниэль. Я бы сделал это. Единственный бой, который я бы принял», — написал Порье в социальных сетях.

Дастину Порье 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2011 году, завершил карьеру в 2025-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и 10 поражений.

Нейту Диазу 40 лет. Американец дебютировал в UFC в 2007 году, завершил карьеру в 2022-м. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 15 побед и 11 поражений.

