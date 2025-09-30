Скидки
«На месте матчмейкера сделал бы так». Порье сказал, с кем должен подраться Арман Царукян

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье считает, что следующим соперником россиянина Армана Царукяна должен стать американец Джастин Гэтжи.

«Если бы я был на месте матчмейкера, это был бы поединок Армана против Гэтжи, победитель получает бой за титул, и Хукер против Пэдди [Пимблетта], победитель стал бы следующим в очереди. Вот как я бы поступил. Это хорошие бои, захватывающие, в которых вы не знаете, как всё закончится», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

Ранее Царукян заявил, что дал согласие на поединок с австралийцем Дэном Хукером.

