Анкалаев: в будущем в UFC всегда будет чемпион из Дагестана

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о высоком уровне единоборств в Дагестане.

«В Дагестане много спортсменов и сильная конкуренция. По этой причине бойцы, которые родом отсюда, всегда выделяются. В будущем в UFC всегда будет чемпион из Дагестана», – сказал Анкалаев в интервью UFC.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В марте 2024 года на турнире UFC 313 стал чемпионом в полутяжёлом весе, победив единогласным решением бразильца Алекса Перейру.

