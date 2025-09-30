Дастин Порье оценил шансы на возвращение Махачева в лёгкий вес UFC

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье высказался о шансах возвращения бывшего соперника россиянина Ислама Махачева в дивизион.

«Всё будет зависеть от того, выиграет он или проиграет… Он и так был большим бойцом для лёгкого веса. И получить возможность раздуться, набрать мышечную массу и дать своему телу двигаться туда, куда оно хочет… Возвращение в 70 кг потребует времени, как по мне.

Придется урезать калории и потерять мышечную массу, которую он наберёт. Я знаю, это факт, ему нелегко укладываться в 70 кг. И это станет ещё сложнее… Да, для него это может быть конец в лёгком весе, слишком большая нагрузка для его тела. Он немаленький парень», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.