Бокс/ММА

49-летний Марат Балаев проведёт прощальный бой на ACA 195

49-летний Марат Балаев проведёт прощальный бой на ACA 195
Комментарии

Российский промоушен ACA анонсировал поединок турнира ACA 195, который состоится 7 ноября в Санкт-Петербурге. Бывший чемпион организации в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Марат Балаев сразится с соотечественником Венером Галиевым.

«Я был инициатором и сторонником, чтобы Марат Балаев завершил свою карьеру. Очень тяжело смотреть на то, как легенда АСА, экс-чемпион, в 49 лет получает такой ущерб. Как вы знаете, совсем недавно Марат обратился к нам, к лиге, чтобы мы дали ему последний шанс. И он хочет подраться на турнире в Санкт-Петербурге 7 ноября и завершить свою карьеру на мажорной ноте. Скажу честно, мне очень тяжело далось это решение. Но я не смог отказать Марату», — прокомментировал анонс президент ACA Магомед Бибулатов.

Марату Балаеву 49 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2013 году. Всего на его счету 12 побед и пять поражений.

Комментарии
