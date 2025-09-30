«Давай сделаем это». Ринат Фахретдинов бросил вызов Нилу Магни

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов заявил о желании сразиться с американцем Нилом Магни.

«Парень входит в элиту на протяжении всей карьеры. Я хочу побеждать ребят с большими именами. Нил, давай сделаем это», — написал Фахретдинов в социальных сетях.

Ринату Фахретдинову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одна ничья.

Ранее Владимир Минеев высказался о Фахретдинове.

