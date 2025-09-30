Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Давай сделаем это». Ринат Фахретдинов бросил вызов Нилу Магни

«Давай сделаем это». Ринат Фахретдинов бросил вызов Нилу Магни
Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов заявил о желании сразиться с американцем Нилом Магни.

«Парень входит в элиту на протяжении всей карьеры. Я хочу побеждать ребят с большими именами. Нил, давай сделаем это», — написал Фахретдинов в социальных сетях.

Ринату Фахретдинову 34 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля 2013 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одна ничья.

Ранее Владимир Минеев высказался о Фахретдинове.

