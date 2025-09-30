Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Вопрос в этом». Порье объяснил, что нужно сделать Сэндхагену для конкуренции с Двалишвили

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и своим соотечественником Кори Сэндхагеном, который состоится 5 октября на турнире UFC 320.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

«У Кори есть собственный стиль, он неудобный. С таким стилем тяжело иметь дело. Ему не обязательно драться только в стойке, он хорош везде. Но вопрос заключается в доминировании Мераба из позиции сверху. Очень тяжело разорваться и выйти на приём. Двалишвили не оставляет места для таких вещей. Он очень хорош в том, что делает. И Сэндхагену нужно каким-то образом создавать дистанцию, чтобы вставлять ноги и вращаться. Без сомнений, у Кори есть навыки для того, чтобы поймать на приём любого в легчайшем весе», — сказал Порье в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

