Бой Артёма Лобова и Зубайры Тухугова на турнире PFL в Дубае отменён

Бой Артёма Лобова и Зубайры Тухугова на турнире PFL в Дубае отменён
Американский промоушен PFL объявил об отмене поединка между ирландцем Артёмом Лобовым и россиянином Зубайрой Тухуговым, который должен был состояться 3 октября на турнире в Дубае (ОАЭ).

Лобов получил травму на тренировке и отказался от выступления на турнире.

39-летний Лобов не дрался с октября 2018 года, когда на соревновании UFC Fight Night 138 уступил единогласным судейским решением американцу Майклу Джонсону.

34-летний Тухугов не выступал с февраля 2023 года, когда на UFC 284 проиграл раздельным решением судей бразильцу Элвису Бренеру.

