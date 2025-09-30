Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: сечка Артёма Лобова, из-за которой он снялся с боя с Зубайрой Тухуговым

Фото: сечка Артёма Лобова, из-за которой он снялся с боя с Зубайрой Тухуговым
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист портала Meta MMA Салам Умаров в своём телеграм-канале опубликовал фото сечки бывшего бойца UFC Артёма Лобова, из-за которой тот был вынужден сняться с боя с также экс-бойцом UFC Зубайрой Тухуговым. Их поединок должен был состоятся в весовой категории до 74,84 кг 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.

Фото: Телеграм-канал Салама Умарова

Артём последний бой провёл 27 октября 2018 года на турнире UFC Fight Night 138. Тогда он уступил американцу Майклу Джонсону единогласным решением судей. В своём рекорде Русский молот имеет 13 побед, 15 поражений, а один поединок был признан ничьей решением судей и ещё один — несостоявшимся.

Зубайра, в свою очередь, провёл последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда Тухугов проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.

Материалы по теме
Помнишь, как всё начиналось? История знаменитого конфликта Лобова и Тухугова
Помнишь, как всё начиналось? История знаменитого конфликта Лобова и Тухугова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android