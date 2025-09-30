Фото: сечка Артёма Лобова, из-за которой он снялся с боя с Зубайрой Тухуговым

Журналист портала Meta MMA Салам Умаров в своём телеграм-канале опубликовал фото сечки бывшего бойца UFC Артёма Лобова, из-за которой тот был вынужден сняться с боя с также экс-бойцом UFC Зубайрой Тухуговым. Их поединок должен был состоятся в весовой категории до 74,84 кг 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.

Фото: Телеграм-канал Салама Умарова

Артём последний бой провёл 27 октября 2018 года на турнире UFC Fight Night 138. Тогда он уступил американцу Майклу Джонсону единогласным решением судей. В своём рекорде Русский молот имеет 13 побед, 15 поражений, а один поединок был признан ничьей решением судей и ещё один — несостоявшимся.

Зубайра, в свою очередь, провёл последний бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Тогда Тухугов проиграл раздельным решением судей представителю Бразилии Элвису Бренеру. В своём рекорде Зубайра имеет 20 побед, шесть поражений, а один бой был признан ничьей.