«Прошу прощения». Артём Лобов прокомментировал снятие с боя против Зубайры Тухугова

Бывший боец UFC, представляющий Ирландию, Артём Лобов высказался насчёт снятия с поединка с экс-бойцом UFC Зубайры Тухугова, который должен был состояться в весовой категории до 74,84 кг 3 октября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3.

«Всем здравствуйте! Вчера вечером пошёл тренироваться довольно-таки поздно — в то время, когда должен был состояться бой у меня примерно, чтобы привыкнуть к этому времени. На этой неделе у меня не было весогонки, поэтому чувствовал себя очень хорошо, сильно. Был уже в весе, поэтому тренеры мне разрешили готовиться, попахать до среды. Как сказали, можешь пахать свободно.

Знал, что [в бою с Зубайрой] будет много борьбы, нужно будет много защищаться от проходов ноги, много будет грэпплинга, поэтому решили побороться. Но для безопасности начали именно в партере, потому что в стойке можно травмироваться. Зарубились как нужно, то есть хотели в полную силу именно поработать, именно побороться как надо. И нечаянно стукнулись головами. У меня сразу же открылась сечка, кровища пошла везде.

Мы быстренько закрыли полотенцем, побежали наверх в комнату, чтобы никто не увидел. Думали попытаться, естественно, спасти бой. Связались с PFL. Но когда пришёл доктор меня зашивать, увидел [сечку] и сказал, что вариантов нет, надо сниматься с поединка, поскольку у меня не просто сечка была, а ещё там такой прям как треугольник вылезал. Это, скорее всего, из-за того, что у меня очень много шрамов на лице [осталось] из BKFC, да и вообще со всех моих боёв накопилось много, поэтому лицо рвётся очень легко. То есть бой спасти никак не получалось.

Готов был драться, всегда дерусь, никогда не снимался с боёв, то есть выходил драться и с температурой, на антибиотиках, и со сломанными руками, и с порванными связками.

Хочу извиниться перед всеми фанатами, перед PFL, ну и, конечно же, больше всего хочу извиниться перед моим оппонентом Зубайрой и его командой. Извини, пожалуйста, знаю, как это неприятно, когда уже неделя боя, а у тебя снимается соперник.

Надеюсь, мы можем сделать этот бой ещё раз. Знаю, что PFL очень хотят этого. Сейчас, да, прошу прощения, но когда этот бой состоится, вы не пожалеете, что пришлось немного «подождать», — сказал Лобов в видео, которое опубликовал на своей странице в социальной сети.