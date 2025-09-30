«Думал делать операцию в Германии». Бивол рассказал о проблемах со здоровьем

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал о состоянии своего здоровья, отметив серьёзность недавно перенесённой операции на спину.

«Дела у меня, в принципе, хорошо. Прооперировал старую травму, которая беспокоила десятилетиями. У меня там была грыжа, которая периодически тревожила и выбивала из тренировочного процесса. Но вот в последний раз она уже достигла таких пределов, что пришлось что-то предпринять. Думал делать операцию в Германии, но в итоге у нас, в Питере», — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».