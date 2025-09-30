Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол вспомнил, как президент Кыргызстана подарил ему раритетный Rolls-Royce

Дмитрий Бивол вспомнил, как президент Кыргызстана подарил ему раритетный Rolls-Royce
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол вспомнил, как получил в подарок от президента Кыргызстана Садыра Жапарова раритетный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow II после поражения в первом бою с соотечественником Артуром Бетербиевым.

— Президент Кыргызстана подарил тебе машину, что за тачка?
— Она 77-го года. Моё первое впечатление: «В 77-м году уже делали такие машины?» Она на автомате, плавно идёт. Прокатился немного от ресторана до дома, может, три километра. Поставил в гараж — и больше не катался. У неё плохая видимость, потому что полностью затонирована.

— Почему именно Rolls-Royce ты просил?
— Вообще ничего не просил, тогда я бой проиграл. А президент подарил мне Rolls-Royce в качестве поддержки, наверное. Очень приятно. Если выбирать между современными спорткарами или новыми машинами, меня больше тянет на антиквариат, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Видео
Дмитрий Бивол получил в подарок от президента Кыргызстана раритетный автомобиль
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android