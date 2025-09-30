Дмитрий Бивол вспомнил, как президент Кыргызстана подарил ему раритетный Rolls-Royce

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол вспомнил, как получил в подарок от президента Кыргызстана Садыра Жапарова раритетный автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow II после поражения в первом бою с соотечественником Артуром Бетербиевым.

— Президент Кыргызстана подарил тебе машину, что за тачка?

— Она 77-го года. Моё первое впечатление: «В 77-м году уже делали такие машины?» Она на автомате, плавно идёт. Прокатился немного от ресторана до дома, может, три километра. Поставил в гараж — и больше не катался. У неё плохая видимость, потому что полностью затонирована.

— Почему именно Rolls-Royce ты просил?

— Вообще ничего не просил, тогда я бой проиграл. А президент подарил мне Rolls-Royce в качестве поддержки, наверное. Очень приятно. Если выбирать между современными спорткарами или новыми машинами, меня больше тянет на антиквариат, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».