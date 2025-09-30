Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Даже лучше Джонса». О'Мэлли признал, что считает Топурию величайшим бойцом ММА в истории

«Даже лучше Джонса». О'Мэлли признал, что считает Топурию величайшим бойцом ММА в истории
Комментарии

30-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли дал высокую оценку непобеждённому 28-летнему обладателю титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузину Илие Топурии.

«Илия — величайший боец ​​всех времён вне зависимости от весовой категории. Даже лучше [Джона] Джонса. Чувак, в последних трёх боях он нокаутировал Волкановски, нокаутировал Макса Холлоуэя, нокаутировал Чарльза Оливейру. Илия не побеждает соперников решением судей или с помощью тейкдаунов, где держит оппонентов, чтобы те не могли подняться. Топурия их нокаутирует. Это чертовски круто», — приводит слова О'Мэлли портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Шон О’Мэлли сказал, при каких условиях готов провести бой в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android