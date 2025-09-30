«Даже лучше Джонса». О'Мэлли признал, что считает Топурию величайшим бойцом ММА в истории

30-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли дал высокую оценку непобеждённому 28-летнему обладателю титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) испано-грузину Илие Топурии.

«Илия — величайший боец ​​всех времён вне зависимости от весовой категории. Даже лучше [Джона] Джонса. Чувак, в последних трёх боях он нокаутировал Волкановски, нокаутировал Макса Холлоуэя, нокаутировал Чарльза Оливейру. Илия не побеждает соперников решением судей или с помощью тейкдаунов, где держит оппонентов, чтобы те не могли подняться. Топурия их нокаутирует. Это чертовски круто», — приводит слова О'Мэлли портал Bloody Elbow.