Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол ответил, кто сильнее — он или Геннадий Головкин

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол не смог ответить на вопрос о том, кто сильнее он сам или экс-обладатель титула чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг), представляющий Казахстан, Геннадий Головкин.

«Очень уважаю Геннадия Головкина, он был одним из моих любимых боксёров, когда находился на пике формы и выступал. Поэтому я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Но у нас просто разные категории. Геннадий всегда славился тем, что у него невероятно сильный удар. А сам он лёгкий, в дивизионе до 72 кг боксировал, а я — в 79 кг. И у него ещё при этом хороший держак тоже. То есть он, когда его бьют, он держит удар хорошо», — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

