Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенуа Сен-Дени проведёт следующий бой на турнире UFC 322. Назван соперник

Бенуа Сен-Дени проведёт следующий бой на турнире UFC 322. Назван соперник
Комментарии

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени проведёт следующий бой против девятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг американца иранского происхождения Бенеила Дариуша на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, на турнире UFC Fight Night 258, который прошёл в ночь с 6 на 7 сентября в Париже (Франция), Бенуа разделил октагон с представителем Бразилии Маурисио Руффи. Бой завершился победой Бога войны удушающим приёмом во втором раунде.

Бенеил, в свою очередь, провёл последний бой на турнире UFC 317, который прошёл 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда Дариуш победил единогласным решением судей бразильца Ренато Мойкано.

Материалы по теме
Бенуа Сен-Дени раскрыл, из-за чего проиграл в боях с Порье и Мойкано
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android