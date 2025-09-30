Скидки
Бокс/ММА

«За полраунда укатал бы». Боксёр Бивол — о теоретическом боем с игроком ФК «Зенит» Алипом

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился эмоциями от совместной тренировки с игроками санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», заодно ответив, за сколько смог бы победить защитника сине-бело-голубых Нуралы Алипа.

— Впервые оказался в футбольном клубе мирового масштаба. Конечно, мне как спортсмену понятны все истории, которые здесь есть. И тренировочные, и восстановительные, и столовая, и жильё. Да, участвовал в тренировке. Мне доверили побегать с ребятами, ускорения небольшие, и поставили меня в нападение.

— Мяч давали?
— Конечно, попинать, позабивать (улыбается). И подчищали, кстати, мои косяки.

— Показалось, что у тебя случился особый коннект с Алипом, перчатки ему подарил. Он в твоей весовой категории, когда ждать спарринг?
— Спарринг? Как спину поправлю, можем сделать совместную тренировку. Спаррингом это, конечно, тяжело назвать.

— Тренировка неинтересно, спарринг. Ты его за 10 секунд укатаешь? А то Нурик всегда рассказывает, какой он великий и сильный.
— Скажу вам честно, казахи, наверное, уже рождаются с первым разрядом по боксу (улыбается).

— Если серьёзно, как быстро ты его укатаешь?
— По ситуации зависит. Может, один раунд, может, и за полраунда. Увижу ошибку и воспользуюсь.

— Что значит ошибка?
— Будет бить, голова поднята, а здесь не прикрыто (показывает в область шеи. — Прим. «Чемпионата»). Один, два раза ударит так, на третий можно его хорошенько встретить. Самые плачевные удары в боксе — те, которые ты не ожидаешь. Думаешь, будешь атаковать, а тебе в ответ прилетает или навстречу… Человек, который не занимается, не знает этих нюансов, он просто начнёт бить с поднятой головой или с опущенной рукой. Сразу это ошибочка, которую обязательно нужно использовать, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

