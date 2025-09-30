Скидки
Аспиналл назвал победителей в боях Анкалаев — Перейра, Двалишвили — Сэндхаген и других

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл выбрал победителей в предстоящих поединках, которые состоятся 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

— Абусупьян Магомедов или Джо Пайфер?
— Джо.

— Джош Эмметт или Юссеф Залал?
— Эмметт нокаутом.

— Иржи Прохазка или Халил Раунтри-младший?
— Ох, тяжело. Я бы сказал, что победит Иржи решением судей.

— Мераб Двалишвили ил Кори Сэндхаген?
— Кори хорош, но Мераба сейчас не остановить.

— Магомед Анкалаев или Алекс Перейра?
— Анкалаев, — сказал Аспиналл в интервью порталу TNT Sports.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде представителя США Кёртиса Блэйдса. На кону боя стоял титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Для бойцов это был реванш.

