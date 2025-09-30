«Множество людей считают меня зазнавшимся». Дмитрий Бивол — о звёздной болезни

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, как изменилось его общение с людьми после того, как к нему пришла популярность.

— Была ли у тебя звёздная болезнь?

— Что касается общения с журналистами, стал в этом себя ограничивать. Не потому что такой крутой, а чересчур много не могу дать. Возможно, кто-то из них посчитает меня зазнавшимся.

— А с тренером, например? Он тебе что-то доказывает, может, даже ты ему не ответишь, а лишь в голове: «Я чемпион мира, чего ты мне рассказываешь?»

— С тренером никогда. Уважительно общаюсь и с тренерами детей, которые младше меня. Обращаюсь по имени и отчеству, на «вы». Хочу, чтобы и мои дети научились так общаться с тренерами. Это уважение к тренеру и осознание того, что вот это истина для тебя, если тренер даёт, вот мне нужно так делать. Это не истина для любого спортсмена, но для меня именно он точно знает, что это лучше. Если тренер говорит, делаю.

По поводу людей. Множество считает, что я зазнался, но в то же время поймал себя на мысли, что да, по отношению к ним изменился, но изменился потому, что и окружение ко мне меняется. Когда начинаю что-то выигрывать, меня где-то видят, появляются какие-то там финансы, люди ко мне тоже начинают менять отношение, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».