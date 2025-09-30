Бивол рассказал о разнице в менталитете между Санкт-Петербургом и Бишкеком

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, почему его семья переехала из Бишкека в Санкт-Петербург, отметив разницу в менталитете жителей городов.

— Ты живёшь в Петербурге или приезжаешь по делам?

— Приезжаю сюда, у меня здесь живут дети, родители. Это моё основное [место жительства]. Здесь живу с 11 лет, у меня родители в этот момент переехали из Кыргызстана. Здесь школу окончил, колледж, университет.

В Кыргызстане у меня много друзей. Потому что там начал заниматься. Кыргызстан — материнский дом. Особо часто там не бываю, но когда приезжаю, тепло и уютно. И мне всегда приятно туда приехать, друзей навестить. Мы открыли в Бишкеке боксёрский клуб имени Дмитрия Бивола. Ребята занимаются, я часто на связи, если помощь нужна.

— Что тебе не хватает в Петербурге, кроме погоды?

— Когда переехал, не хватало крепкой дружбы, тёплого отношения в школе. [Здесь люди] чуть похолоднее, не настолько ближе отношения. Возможно, у меня все друг друга знали, потому что жил в маленьком городе. В школе тоже как-то по-семейному всё…

Зато здесь свои огромные плюсы в виде каких-то достижений, спорта много разного. Мы уехали из Кыргызстана потому что не было развития для молодого парня, который занимается боксом, не было дальше дороги, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».