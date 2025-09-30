Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол назвал любимого футболиста и ФК, за который болеет

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол назвал своего любимого футболиста, а также рассказал болельщиком какого футбольного клуба является.

— Кто твой любимый футболист?

— Моя молодость — Роналдо, нравился Роналдиньо, причём нарезки из мини-футбола.

— Это когда он стареньким стал?

— Мне, кажется, наоборот, когда молодым.

— Получается, ты болельщик «Барселоны»?

— На самом деле, я болельщик «Зенита». Мне нравятся талантливые люди, которые делают свою работу красиво. Были определённые нарезки с Роналдиньо, мне нравилось, как он делал. А Роналдо, когда в детстве интересовался футболом, был [звездой].

— А в детстве часто играл в футбол?

— Да, на тренировках часто. Особенно, когда жил в Кыргызстане, там тренер, у которого перед занятиями играли либо в футбол, либо в баскетбол. Бывало, играли до тех пор, пока его команда не выиграет, могли час играть

— Могли поддаться.

— Но мы ведь тоже хотели выиграть (смеётся). Могу сказать, что пару раз это случалось. Он всегда стоял в офсайде у ворот и клепал.

У меня даже есть медаль, я играл, не знаю, в 12 лет, от своей области на первенстве Кыргызстана. Наша команда заняла второе место, хотя большинство матчей я просидел на [cкамейке]. Не мешал, да (улыбается). Пару раз вышел, отбегал, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».