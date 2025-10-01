Скидки
Аршавин сравнил футбольные навыки чемпиона мира по боксу Бивола со способностями Овечкина

Комментарии

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин оценил навыки в футболе чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) соотечественника Дмитрия Бивола.

— Отношение к футболу имеет, без удара, конечно (смеётся). Ты как Сашка Овечкин, он только с левой. Нормально-нормально. У тебя фигура-то футбольная.

— Большая ведь чересчур для футбола.
— Да это камера такая. Нет, вообще, честно, нечего плохого сказать [о навыках]. Всё окей, — сказал Аршавин в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Ранее Бивол сообщил, какой культовый голливудский актёр запомнился ему своей поддержкой.

Бивол раскрыл, какой культовый голливудский актёр запомнился ему своей поддержкой
