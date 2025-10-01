Скидки
Бокс/ММА

«Почему бы и нет?» Бивол объяснил, что продолжает мотивировать его драться

«Почему бы и нет?» Бивол объяснил, что продолжает мотивировать его драться
Аудио-версия:
Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол объяснил, что продолжает мотивировать его проводить бои.

«Не сказать, что прям всего [добился]. В своей весовой категории достиг вершины в профессиональном боксе, все четыре титула собрал. Но можно в боксе оставить своё имя подольше, побоксировать ещё, сделать громкие бои. Во-первых, чтобы твоё имя больше осталось в сознании людей. Во-вторых, чтобы заработать. В-третьих, можно подняться в другую весовую категорию и тоже попробовать завоевать какие-то титулы. К примеру, в российском боксе нет боксёров, кто были чемпионами мира в нескольких весовых категориях. То есть, почему бы не попробовать эту историю тоже?» — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

