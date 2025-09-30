Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол раскрыл, какой культовый голливудский актёр запомнился ему своей поддержкой

Бивол раскрыл, какой культовый голливудский актёр запомнился ему своей поддержкой
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол признался, что получал большую поддержку перед поединками от культового голливудского актёра Микки Рурка.

— От кого из знаменитых людей была самая запоминающаяся поддержка?
— Когда только дебютировал в профессионалах, в Москву приехал Микки Рурк. Он в прошлом тоже был боксёром, а тогда проводил свой очередной бой, больше медиа. Он его выиграл, кому-то понравилось, кому-то нет, но я за него порадовался: ему 60 с чем-то лет, он в хорошей форме, физически внешне выглядит, да, конечно, скорость только не та. Мы тогда провели с ним спарринг, ну, то есть, аккуратно подвигались. После этого он проникся, часто писал слова поддержки. Бои смотрел, дружит с моим менеджером и командой. Он хорошо относится к российским боксёром, с постсоветского пространства, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол назвал любимого футболиста и клуб, за который болеет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android