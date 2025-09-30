Аспиналл: Перейре давали удобных соперников до первого боя с Анкалаевым

32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился мнением насчёт противостояния между чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, вспомнив их первый бой, который стал главным событием турнира UFC 313. Тогда победу единогласным решением судей одержал Магомед.

«До боя с Анкалаевым Перейре давали удобных соперников. Магомед является левшой и хорошо контролирует дистанцию. В первом бою с Перейрой от Анкалаева исходила угроза проведения тейкдаунов, мы не видели, чтобы он активно шёл за переводом. Однако думаю, даже сама угроза борьбы делает Магомеда стилистически неподходящим соперником для Перейры», — сказал Аспиналл в интервью порталу TNT Sports.