«Обязательно». Дмитрий Бивол рассказал о важном элементе подготовки к бою

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол детально рассказал, что в преддверии каждого поединка просматривает записи предыдущих боёв своего соперника.

— Просматриваешь бои соперника?
— Обязательно просматриваем командой и выносим какой-то вердикт. Зачастую смотришь его хорошие стороны, видишь, что человек выносливый, постоянно давит. То есть твоя выносливость там не справится с этим, нужно что-то делать, где-то его возить, где-то не тратить энергию. Где-то ты видишь, что у него, вот так же, как я говорил, рука опускается, видишь, что он одинаковые комбинации часто бьёт. И стараешься иметь это в виду.

Мы тренируем определённые комбинации, они у нас западают в памяти. На рефлексе, да. И, по сути, не всегда ты можешь подумать, что будешь делать. На автомате иногда делаешь какие-то комбинации, которые просто изо дня в день отрабатывал. Они просвечиваются, когда смотришь, видишь, вот он постоянно это делает. К этому можно быть готовым, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Бивол раскрыл, какой культовый голливудский актёр запомнился ему своей поддержкой
