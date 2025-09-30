«У него своё мнение». Усман Нурмагомедов не согласился с Хабибом насчёт реванша с Хьюзом

Действующий обладатель титула PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов выразил несогласие с мнением своего тренера, а также двоюродного брата и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, который заявил, что ирландец Пол Хьюз заслужил реванш с ним. Их поединок состоится 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3 в Дубае (ОАЭ).

— Хабиб сказал, что Хьюз заслужил реванш, а ты выразил обратное мнение. Что думаешь об этом?

— У Хабиба есть своё мнение, а у меня — своё. Иногда наши мнения не совпадают. На мой взгляд, Хьюз всё ещё не заслуживает реванш. Но кому есть до этого дело? Никому. Мы будем драться в пятницу, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции перед турниром PFL.