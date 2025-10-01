Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я в футбол играю лучше, чем ты боксируешь». Дмитрий Бивол — о навыках Аршавина в ринге

«Я в футбол играю лучше, чем ты боксируешь». Дмитрий Бивол — о навыках Аршавина в ринге
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол дал оценку боксёрским навыкам 44-летнего бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Я в футбол играю лучше, чем ты боксируешь. Когда ты ударил правой, во-первых, ты провалился, во-вторых, смотри, где твоя левая. В тот момент, когда бьёшь правой, тебе могут правой навстречу», — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
«Обязательно». Дмитрий Бивол рассказал о важном элементе подготовки к бою
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android