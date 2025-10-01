«Я в футбол играю лучше, чем ты боксируешь». Дмитрий Бивол — о навыках Аршавина в ринге

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол дал оценку боксёрским навыкам 44-летнего бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

«Я в футбол играю лучше, чем ты боксируешь. Когда ты ударил правой, во-первых, ты провалился, во-вторых, смотри, где твоя левая. В тот момент, когда бьёшь правой, тебе могут правой навстречу», — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.