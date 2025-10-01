«Высокомерие, но хочу сам отвечать за косяки». Бивол — о преодолении поражений в карьере

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол поделился мыслями о том, как принимает поражения и старается их преодолеть.

— Как ты преодолевал поражения, чтобы вновь стать на путь побед?

— Да, у бокса, помимо того, что он индивидуальный вид спорта, поражения намного значимее и печальнее, чем в теннисе или гольфе. У нас как бы ты зацикливаешься, нельзя проиграть, ты ставишь всё на кон.

Мы ведь спортсмены всегда виним кого-то, ищем оправдания. Для себя понял, что хочу сам быть творцом судьбы. Хочу говорить, что никто не виноват, это я сам накосячил. Возможно, высокомерие, но хочу сам отвечать за косяки. Я проиграл бой, а почему? Потому что в этом моменте мог быть лучше, но не был. Мой косяк, нужно исправлять.

Когда ты видишь, что есть ещё один шанс, тогда легче проиграть. Когда нет шансов, ты уже не знаешь, что будет, тогда сложнее. В таких ситуациях я, наверное, практически не был, когда проигрываю и понимаю, что всё вообще разрушено. Когда я проиграл свой крайний бой, понимал, что у меня будет ещё один шанс. Просто нужно взять всю ответственность на себя. И у нас в команде так каждый взял ответственность на себя, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».