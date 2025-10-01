«Этого не хочу». Бивол объяснил, почему не стал отдавать своих сыновей в секцию бокса

Чемпион мира по боксу по версиям WBA Super, IBO, IBF, The Ring и WBO в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, почему его сыновья не занимаются боксом.

— Почему старший сын в хоккее, ты выбирал?

— Я выбирал им спорт, второй занимается дзюдо. На тот момент я немного подустал от бокса. Приезжал в Штаты, смотрел на спарринги и понимал, что они жёстче, чем у нас. У нас тренеры берегут, если нокдаун — останавливают, там один, другой, а они всё равно избивают себя. Понимал, если им становиться профессиональными боксёрами, то проходить через это, а я не уверен, что у них будет безопасный бокс, что они не будут пропускать. Этого не хочу.

Потом думаю, какой спорт. Если мы живём в России, было бы прикольно узнать о новом виде спорта для себя, знаю, что буду вовлечён, новая жизнь, узнаю что-то больше про хоккей.

— Ходишь на тренировки?

— Да, и на матчи, — сказал Бивол в интервью на официальном YouTube-канале «Зенита».