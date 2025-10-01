«Ставлю свои деньги». Дрикус дю Плесси дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе до (84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем реванше между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Действительно не думаю, что этот бой продлится до конца. Ставлю деньги на Перейру», — приводит слова дю Плесси аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.