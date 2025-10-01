Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ставлю свои деньги». Дрикус дю Плесси дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра

«Ставлю свои деньги». Дрикус дю Плесси дал прогноз на реванш Анкалаев — Перейра
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе до (84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о предстоящем реванше между 33-летним действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их поединок состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Действительно не думаю, что этот бой продлится до конца. Ставлю деньги на Перейру», — приводит слова дю Плесси аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся 9 марта 2025 года на турнире UFC 313. Их бой продлился все пять раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей. Таким образом, российский боец завоевал титул чемпиона UFC. Для Перейры это поражение стало первым с момента перехода в полутяжёлый вес.

Материалы по теме
UFC 320: Перейра сможет взять реванш у Анкалаева в титульном бою? LIVE
Live
UFC 320: Перейра сможет взять реванш у Анкалаева в титульном бою? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android