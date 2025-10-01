Скидки
Пол Хьюз: с удовольствием потренировался бы в Дагестане. Это был бы классный опыт

Комментарии

Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе ирландец Пол Хьюз рассказал, что был бы рад возможности провести тренировочные сборы в Дагестане.

«С удовольствием бы воспользовался возможностью потренироваться в Дагестане. Это был бы действительно классный опыт. Но, скорее всего, уже после завершения спортивной карьеры», — сказал Хьюз во время пресс-конференции.

Напомним, следующий поединок Хьюз проведёт 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3 в Дубае (ОАЭ). Его соперником станет чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов. Для бойцов это будет реванш. В первом поединке победу решением большинства судей одержал Усман.

