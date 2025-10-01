Стало известно наказание Фрейтаса и Силвы за участие в массовой драке после боя

Стали известны сроки дисквалификаций участников массовой драки между командами боксёров Аселино Фрейтаса и Вандерлея Силвы, которая произошла после их очного поединка на боксёрском вечере Spaten Fight Night 2 в бразильском Сан-Паулу в ночь с 27 на 28 сентября мск.

Бразильский национальный совет по боксу вынес участникам драки дисквалификации на сроки от двух до 12 месяцев. Самую длительную дисквалификацию получил тренер Силвы, дважды ударивший по лицу Фрейтаса. При этом отправивший Силву в нокаут сын Аселино Фрейтаса Рафаэль Фрейтас пока остался без наказания, поскольку не имел на мероприятии официального статуса. Бразильский национальный совет по боксу будет рекомендовать пожизненно запретить ему посещать боксёрские мероприятия, выполнение этой рекомендации будет зависеть от организаторов соревнований.

Сами боксёры получили по 180 дней дисквалификации и запрет на посещение любых боксёрских мероприятий в Бразилии.

