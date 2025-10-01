Перейра ответил тренеру Анкалаева, заявившему, что у бразильца нет нокаутирующей мощи

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Алекс Перейра ответил Сухрабу Магомедову, тренеру действующего обладателя титула россиянина Магомеда Анкалаева, заявившему, что у бразильца нет нокаутирующей мощи.

«У меня нет нокаутирующей мощи? Это просто разговоры, тренер Анкалаева увидел это в нашем бою, но он также видел, что было в других боях. Даже рефери [Марк Годдард] сказал, что не видел ничего подобного. Это и к лучшему, пусть так и считает, его ждёт сюрприз», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, чемпионский бой Анкалаев – Перейра состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).