Двалишвили — о реванше с Умаром Нурмагомедовым: буду таскать его по клетке как мешок

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о потенциальном реванше с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Если мне придётся подраться с Умаром Нурмагомедовым ещё раз, уверен, я сломаю его и выиграю чисто.

Наш бой был другим. Я контролировал ситуацию и победил, не рискуя, но на этот раз я не дам уйти ему из клетки. Я сломаю его в первые полторы минуты, а затем будут таскать по клетке оставшиеся 23 минуты как мешок. Так говорим мы – грузины. Даже проиграв, он не усвоил урок», — сказал Двалишвили в интервью Setanta Sports.

