Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Внешность обманчива». Дуэйн Джонсон высказался об Александре Усике

«Внешность обманчива». Дуэйн Джонсон высказался об Александре Усике
Комментарии

Звёздный американский киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон высказался об абсолютном чемпионе мира по боксу в супертяжёлом весе украинце Александре Усике, с которым работал на съёмках фильма «Крушащая машина».

«Позвольте мне рассказать вам об Усике, удивительном парне, с прекрасной душой. Мне пришлось иметь дело с таким парнем и получить по заднице.

Когда я впервые оказался в ринге с Усиком, когда почувствовал его хватку, я осознал, что это крутой чувак. Внешность Усика может быть обманчива, но, когда он в ринге, обман становится реальностью. Он очень быстр, и было понятно, что, если один из его ударов попадёт, я окажусь в больнице», — приводит слова Джонсона издание talkSPORT.

Материалы по теме
Хасим Рахман: Усик проиграет, если только задержится в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android