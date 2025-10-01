«Внешность обманчива». Дуэйн Джонсон высказался об Александре Усике

Звёздный американский киноактёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон высказался об абсолютном чемпионе мира по боксу в супертяжёлом весе украинце Александре Усике, с которым работал на съёмках фильма «Крушащая машина».

«Позвольте мне рассказать вам об Усике, удивительном парне, с прекрасной душой. Мне пришлось иметь дело с таким парнем и получить по заднице.

Когда я впервые оказался в ринге с Усиком, когда почувствовал его хватку, я осознал, что это крутой чувак. Внешность Усика может быть обманчива, но, когда он в ринге, обман становится реальностью. Он очень быстр, и было понятно, что, если один из его ударов попадёт, я окажусь в больнице», — приводит слова Джонсона издание talkSPORT.